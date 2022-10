Jürgen Klopp im Wut-Modus! Rote Karte bei Liverpool - City

Im Kracher-Duell der Premier League zwischen dem FC Liverpool und Manchester City (JETZT im LIVETICKER) wurde Mo Salah in der 35. Minute vor den Augen von Schiedsrichter Anthony Taylor von Rodri kurz vor dem eigenen Strafraum zu Fall gebracht. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Zu Überraschung vieler blieb die Pfeife stumm, in der Folge erspielte sich City sogar eine gute Chance. Schon direkt nach dem Zweikampf schlug Salah auf den Boden – und Klopp tobte an der Seitenlinie und brüllte den Assistenten an. „Jürgen Klopp ist stinksauer“, twitterte das Fan-Portal Anfield Watch. Auch sonst zog Klopps Wutanfall viele Reaktionen nach sich.