Bundesliga: 1. FC Köln – FC Augsburg, 3:2 (0:1)

Im Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Augsburg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des FC. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Florian Niederlechner besorgte vor 49.000 Zuschauern das 1:0 für den FCA. Zur Pause reklamierte der Gast eine knappe Führung für sich. Enrico Maaßen schickte Daniel Caligiuri aufs Feld. Ruben Vargas blieb in der Kabine. In der 47. Minute erzielte Steffen Tigges das 1:1 für Köln. Denis Huseinbasic brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Gastgebers über die Linie (61.). Caligiuri versenkte den Ball in der 68. Minute im Netz der Elf von Coach Steffen Baumgart. In der Schlussphase nahm Steffen Baumgart noch einen Doppelwechsel vor. Für Linton Maina und Huseinbasic kamen Sargis Adamyan und Kingsley Schindler auf das Feld (78.). Der Treffer zum 3:2 sicherte dem 1. FC Köln nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Tigges in diesem Spiel (81.). Enrico Maaßen wollte Augsburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Julian Baumgartlinger und Mads Pedersen eingewechselt für Carlos Gruezo und Raphael Framberger neue Impulse setzen (84.). In den 90 Minuten war der FC im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der FC Augsburg und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.