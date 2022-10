Bundesliga: 1. FC Köln beendet gegen Augsburg schwarze Serie - Baumgart pöbelt

VAR-Frust bei Baumgart: "Das kotzt mich an"

Am Ende war auch für Steffen Baumgart die Welt wieder in Ordnung, strahlte der Trainer des 1. FC Köln und riss bei Abpfiff die Hände Richtung Himmel.

1. FC Köln überwindet FCA-Fluch

Der FCA liegt in der Tabelle nun wieder drei Punkte hinter Köln im Mittelfeld. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Doch vor dem Happy End hatte es in der 36. Minute reichlich Wirbel gegeben - im Fokus dabei auch: Baumgart.

Baumgart auf 180 - und mit Pöbel-Attacke

Was war passiert?

„Setzt euch hin da. Haltet die Fresse!“, pöbelte Baumgart in Richtung Gegner.

Augsburg mit früher Führung

Ohne die beiden Österreicher verzettelte sich Köln oft in Zweikämpfen und spielte längst nicht so forsch nach vorne, wie Baumgart das wünscht.

Die Gäste, bei denen die in der Innenverteidigung gesetzten Maximilian Bauer und Jeffrey Gouweleeuw gesperrt fehlten, begannen dagegen höchst effizient.

Niederlechner nahm einen langen Pass aus der Augsburger Hälfte gut an, ließ Luca Kilian ins Leere laufen und traf. Für die Kölner setzte sich damit eine bittere Serie fort: Zuletzt haben sie in der Bundesliga am ersten Spieltag gegen Schalke 04 das 1:0 erzielt.