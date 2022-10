Final-Pleite gegen Zweitligist: Michael Skibbe verpasst ersten Titel

Im Duell mit Ventforet Kofu musste sich der Erstligist im Elfmeterschießen mit 4:5 geschlagen geben. Für Skibbe, der sein Amt im Februar übernommen hatte, wäre es der erste Titel in Asien gewesen.

Kazushi Mitsuhira brachte Kofu in der 26. Minute in Führung. Erst in der 84. Spielminute konnte Hiroshima durch Takumu Kawamura ausgleichen.