Formel 1: Zweiter Grand Prix in Saudi-Arabien? "Würden nicht nein sagen"

Saudi-Arabien kann sich vorstellen, dass die Formel 1 zwei Rennen pro Saison in dem Wüstenstaat abhält. Auch eine jährliche Rotation des Austragungsorts scheint nicht ausgeschlossen.

Gibt es bald ein weiteres Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien?

„Wir sehen wirklich den Nutzen dieser Veranstaltungen für das Königreich, und deshalb investieren wir so viel“, erklärte al-Faisal weiter. Aus diesem Grund könne Saudi-Arabien „auf jeden Fall“ schon zwei Rennen ausrichten.

Der Verantwortliche ist sich jedoch auch im Klaren, dass ein solches Unterfangen etwas ist, was „wir mit der Formel 1 besprechen müssen, um zu sehen, wie es läuft“. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Formel 1: Neue Rennstrecke wird in Qiddiya gebaut

Derzeit wird der Große Preis von Saudi-Arabien auf einem Stadtkurs in Dschidda ausgetragen. Das Rennen in der Hafenstadt am Roten Meer sollte nach ursprünglichen Planungen jedoch nur als Übergangslösung fungieren.