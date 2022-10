2. Liga: SC Paderborn 07 – SV Sandhausen, 3:0 (1:0)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 9.663 Zuschauern bereits flott zur Sache. Marvin Pieringer stellte die Führung von Paderborn her (10.). Zur Pause war der Gastgeber im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Anstelle von Maximilian Rohr war nach Wiederbeginn Tobias Müller für das Team von Trainer Lukas Kwasniok im Spiel. Robert Leipertz beförderte das Leder zum 2:0 des SC Paderborn 07 über die Linie (47.). Der dritte Streich des SCP war Jannis Heuer vorbehalten (54.). Gleich drei Wechsel nahm Sandhausen in der 62. Minute vor. David Kinsombi, Arne Sicker und Tom Trybull verließen das Feld für Philipp Ochs, Cebio Soukou und Immanuel Höhn. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Lukas Kwasniok, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Kelvin Ofori und Sirlord Conteh kamen für Florent Muslija und Leipertz ins Spiel (78.). Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Reichel (Stuttgart) feierte Paderborn einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Sandhausen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Paderborn 07 in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. An der Abwehr des SCP ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst zwölf Gegentreffer musste Paderborn bislang hinnehmen. Die Saison des SC Paderborn 07 verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SCP nun schon acht Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Die Sandhäuser finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gästen das Problem. Erst zwölf Treffer markierte die Mannschaft von Alois Schwartz – kein Team der 2. Liga ist schlechter. Drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Sandhausen momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SV Sandhausen auch nur ein Sieg in fünf Partien.