3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – SC Verl, 1:3 (1:1)

Nicolas Sessa besorgte vor 3.681 Zuschauern das 1:0 für Verl. In der 27. Minute brachte Alexander Nollenberger den Ball im Netz des Gasts unter. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der Halbzeitpause änderte Michel Kniat das Personal und brachte Cyrill Akono und Tobias Knost mit einem Doppelwechsel für Yari Otto und Nico Ochojski auf den Platz. Maximilian Wolfram machte in der 67. Minute das 2:1 des SC Verl perfekt. Thomas Kleine wollte Bayreuth zu einem Ruck bewegen und so sollten Tobias Stockinger und Markus Ziereis eingewechselt für Eroll Zejnullahu und Martin Thomann neue Impulse setzen (73.). Kurz vor Ultimo war noch Joel Grodowski zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Verl verantwortlich (81.). Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Lechner (Hornstorf) feierte der SC Verl einen dreifachen Punktgewinn gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth.