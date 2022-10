Volleyball-Star Paola Eguno: Diese Aussagen schockieren Italien

Paola Egonu ist in Italien ein über den Sport hinaus bekannter Star © Imago

Vorzeige-Sportlerin Paola Egonu klagt nach der Volleyball-WM über rassistische Anfeindungen und deutet ihren Rücktritt an - schockierte Reaktionen sind die Folge.

Die 1,93 Meter große Egonu, Tochter nigerianischer Eltern und seit einem Coming-Out 2018 bekennend lesbisch, ist ein gern vorgezeigtes Gesicht des modernen Italien. Umso mehr wühlt das Land nun auf, was Egonu am Finaltag der von Serbien gewonnenen Volleyball-WM zu sagen hatte.

Paola Eguno: Riesen-Wirbel um Video nach Volleyball-WM

Nach dem gewonnenen Spiel um Platz 3 gegen die USA im niederländischen Arnhem wandte sich Egonu unter Tränen an ihren im Zuschauerbereich sitzenden Agenten, berichtete ihm von rassistischen Anfeindungen - und schien ihm ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft mitzuteilen.

„Du kannst es nicht verstehen, du kannst es nicht verstehen“, sagte Egonu - am Donnerstag mit Italien im Halbfinale gegen Brasilien unterlegen: „Sie haben mich gefragt, warum ich Italienerin bin. Das war mein letztes Spiel für die Nationalmannschaft.“

Das Gespräch wurde von einer Handykamera einer anderen Person aufgezeichnet und verbreitete sich schnell viral in den sozialen Medien.

„Ich frage mich, warum ich solche Menschen repräsentieren muss“

Kurz danach stellte Egonu in einem TV-Interview bei Sky klar, dass sie doch nicht zurücktreten werde, nur eine „Pause“ brauche, sie sei „mental müde“ von der Art und Weise, wie sie als Person „ins Visier genommen“ werde.

Sie deutete an, sowohl von Teilen der Fans als auch der Medien schlecht behandelt worden zu sein - in einer Weise, die bei ihr zumindest die Frage aufgeworfen hätte, ob sie im Nationalteam am richtigen Ort sei.