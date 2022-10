Premier League: Leeds-Arsenal wegen Stromausfall unterbrochen

Tabellenführer Arsenal ist zum Nachmittagsspiel der Premier League in Leeds zu Gast. Doch nach wenigen Minuten werden die Spieler wieder in die Katakomben geschickt. Ein absolutes Kuriosum!

Was für ein Chaos in Leeds! So recht wusste niemand, was los war, als die Spieler von Leeds United und Arsenal London nach wenigen Minuten von Schiedsrichter Chris Kavanagh wieder in die Kabine geschickt wurden. Spielern, Verantwortlichen und Fans stand die Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben.