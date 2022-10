Schalke-Krise? Babbel und Effenberg nehmen Kramer in Schutz

Trotz Platz 17 und der 0:3-Heimniederlage am vergangenen Freitag gegen die TSG Hoffenheim darf der Coach aber zunächst weiter bei den Königsblauen arbeiten. Von Beginn an wurde die Verpflichtung des 50-Jährigen kritisch allerdings beäugt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Effenberg: „Trainer sind die ärmsten Schweine“

Er fügte hinzu: „Auch in den Medien war da vom ersten Tag an Negativstimmung.“ Babbel kritisierte dabei, dass Kramers Verpflichtung von Anfang an hinterfragt wurde und verteidigte den 50-Jähirge zugleich: „Er ist ein guter Mann, er arbeitet so akribisch und hart, er versucht aus den bescheidenen Mitteln das Beste herauszuholen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)