WM: Luftgewehrschützinnen verlieren Duell um Bronze

Die deutschen Luftgewehrschützinnen haben im Team-Wettbewerb der WM in Kairo eine Medaille knapp verpasst.

Die deutschen Luftgewehrschützinnen haben im Team-Wettbewerb der WM in Kairo eine Medaille knapp verpasst. Am Sonntag unterlagen Anna Janßen (Freising), Hannah Steffen (Ohlweiler) und Denise Palberg (Holzwickede) im Duell um Bronze Indien. Die Männer scheiterten als Fünfte denkbar knapp an der Qualifikation für das Medaillenmatch.