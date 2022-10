WM 2022 in Katar: Irre Prämie enthüllt! So viel soll England-Trainer Southgate für Titel bekommen

England kämpft bei der WM in Katar um den Titel. Dieser würde sich vor allem für Trainer Gareth Southgate richtig lohnen.

Da lohnt sich ein WM-Titel aber doch mal so richtig!

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate soll im Falle eines Titelgewinns der Three Lions in Katar einen üppigen Bonus kassieren. Wie die Sun berichtet, würde der 52-Jährige im Falle des Triumphes satte vier Millionen Pfund (4,6 Millionen Euro) einstreichen.

Southgate verdient sechs Millionen Pfund im Jahr

Zum Vergleich: Ein Spieler der deutschen Nationalmannschaft erhält für den Sieg im WM-Finale 400.000 Euro. Insgesamt verteilt der DFB maximal 18,2 Millionen Euro an Prämien. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Southgate, der in England nicht unumstritten ist, soll in England laut Guardian sechs Millionen Pfund (6,9 Millionen Euro) pro Jahr verdienen. Zuletzt war Thomas Tuchel als möglicher Nachfolger bei den Three Lions gehandelt worden.