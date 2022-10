La Liga, Clásico, Aufstellungen: Real Madrid - FC Barcelona LIVE im TV, Stream, Ticker

La Liga: Real Madrid - FC Barcelona

Die Bilanz der beiden Topteams ist ausgeglichen. Real konnte bislang 76 Ligaduelle für sich entscheiden, während Barca bei 73 Siegen steht. Den bislang letzten Clásico entschieden allerdings die Katalanen im Bernabeu mit einem deutlichen 4:0 für sich. Die Ausgangssituation dürfte in diesem Jahr so spannend wie lange nicht mehr sein.

Spannend auch die Aufstellungen beider Teams. Bei Real sitzt Antonio Rüdiger nur auf der Bank. „Es geht ihm gut“, hatte Real-Trainer Carlo Ancelotti am Samstag berichtet. „Er muss eine Schutzmaske tragen, damit seine Wund nicht wieder aufgeht, aber er hat keine Schmerzen und freut sich auf das Spiel. Er ist ein Krieger.“ Der „Krieger“ hatte sich in der Champions League eine Augenverletzung zugezogen, für die Startelf reicht es offenbar nicht.

Real Madrid vs. FC Barcelona - Die Aufstellungen:

Auf Spannung deutet zumindest die Tabellensituation in La Liga hin. Beide Teams sind mit 22 Zählern punktgleich. Lediglich aufgrund der um sieben Tore besseren Tordifferenz führt der FC Barcelona die Tabelle an (DATEN: Die Tabelle von La Liga) .

Doch trotz des kleinen Vorsprungs gegenüber dem Erzrivalen dürfte die Stimmung bei den Katalanen derzeit schlechter als in der Hauptstadt sein. Denn in der Champions League leistete man sich unter der Woche bei einem wilden 3:3 gegen Inter Mailand den nächsten Ausrutscher in der Königsklasse. Die Qualifikation für das Achtelfinale ist damit so gut wie verspielt. Eine Niederlage gegen Real und das Team von Trainer Xavi gerät auch im Meisterschaftskampf ins Hintertreffen.