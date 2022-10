VfB Stuttgart: Geht es jetzt ganz schnell? Jess Thorup Kandidat auf Nachfolge von Pellegrino Matarazzo

Thorup in Kopenhagen entlassen

Der Däne Thorup stand zuletzt beim FC Kopenhagen an der Seitenlinie, dort wurde er im September entlassen. Zuvor saß Thorup in Belgien in Gent und Genk auf der Bank. In seiner Heimat war er überdies für Esbjerg, Midtjylland sowie die U20- und U21-Nationalmannschaft tätig.