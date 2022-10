Jahreshauptversammlung: Ramsch gekauft? Bayern-Bosse Kahn und Salihamidzic kontern

Die turbulente Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Samstagabend hatte mal wieder einiges zu bieten - vor allem, wenn die Mitglieder die Bühne betraten.

So echauffierte sich ein FCB-Anhänger namens David über die seiner Meinung nach verfehlte Einkaufspolitik des deutschen Rekordmeisters (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Es wird in spielerischen Ramsch investiert, wie Marc Roca und Bouna Sarr zum Beispiel“, schimpfte er. „Und eigene Talente wie Adrian Fein und Angelo Stiller, die lange im Verein waren, kriegen überhaupt keine Chance. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine derartige hohe Misswirtschaft.“

An die Bayern-Bosse gerichtet, ergänzt der Redner: „In anderen Jobs wären sie jetzt überall, aber nicht mehr in Ihren Ämtern.“

„Natürlich muss man sich alles anhören“

Bayerns Sport-Vorstand Hasan Salihamdizic nahm sich am Ende der JHV die Zeit, dem aufgebrachten Fan zu antworten. „Natürlich muss man sich alles anhören“, sagte Salihamidzic auf SPORT1 -Nachfrage. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Marc Roca zeigt ja, dass er in der Premier League sehr gut spielt, dass er ein richtig guter Spieler ist. Er hat es zwar beim FC Bayern nicht geschafft sich durchzusetzen, aber er ist ein super Junge und richtig guter Fußballspieler, das zeigt er jetzt. Manchmal gibt es Stationen, in denen man nicht so zum Zug kommt“, sagte Salihamidzic.