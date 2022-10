FC Bayern, JHV: Bizarrer Zwischenruf bei Müller-Rede

Thomas Müller wendet sich bei der JHV an die Fans des FC Bayern und bittet um Unterstützung für das Spiel gegen Freiburg. Plötzlich wird er unterbrochen.

Als Thomas Müller das Rednerpult betrat und die Mitglieder auf das wichtige Bundesligaspiel am Sonntagabend gegen den SC Freiburg einschwor, schallte es plötzlich aus Block J: „Für die sch*** Stimmung seid ihr doch selber verantwortlich.“

Bei der Veranstaltung im Münchner Audi Dome am Samstagabend waren neben Müller auch Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman und Trainer Julian Nagelsmann anwesend. ( NEWS: So lief die JHV des FC Bayern )

Mehr Spieler als im letzten Jahr anwesend

Interessant: Damit waren mehr Profis als im vergangenen Jahr bei der JHV dabei. Und das, obwohl der Rekordmeister am Sonntagabend ein äußerst wichtiges Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg vor der Brust hat. Bis auf Kapitän Manuel Neuer, der wegen seiner Schulterprobleme fehlte, war der komplette Mannschaftsrat komplett. Den lautesten Applaus der Anhänger bekam Müller. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach 48 Minuten verließen die Spieler die Veranstaltung allerdings wieder, um sich auf das Spiel gegen die Breisgauer vorzubereiten. Vorher wandte sich Müller noch an die Fans.

Die Frauenmannschaft der Bayern war übrigens am Samstagabend auch anwesend, im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen in voller Teamstärke. Die Frauen spielen am Sonntag ebenfalls, sogar bereits um 13 Uhr. Dann geht es gegen den 1. FC Köln.