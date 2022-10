Hertha: "Für einen Euro nehmen wir alles zurück" - Bobic reagiert sarkastisch auf Windhorst-Causa

Die Hertha werde sich mit Windhorst und dessen Unternehmen Tennor weiterhin austauschen, so Bobic. "Fakt ist, das hat er angeboten. Trotzdem werden wir natürlich immer die Kommunikation mit ihm suchen, auch mit Tennor. Das haben wir auch in den letzten Wochen gemacht. Dann muss man am Ende des Tages sehen, was die Anteile wert sind", sagte Bobic. Das Hertha-Präsidium werde sich zu der Causa "zu gegebenem Zeitpunkt" äußern.