Boxen: Deontay Wilders Comeback endet mit Erstrunden-K.o.

Deontay Wilder schlug Robert Helenius in New York k.o. © Imago

Deontay Wilder steigt das erste Mal seit den beiden Niederlagen gegen Tyson Fury wieder in den Boxring - und setzt ein Ausrufezeichen.

Wilder besiegte in der Nacht zum Sonntag im New Yorker Barclays Center den Finnen Robert Helenius durch K.o. in der ersten Runde, er streckte Helenius kurz vor dem Ringgong mit einer Rechten nieder. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Boxen)