2. Liga: Hannover 96 – DSC Arminia Bielefeld, 2:0 (1:0) Dritte Pleite der Arminia in Serie

Nichts zu holen gab es für DSC Arminia Bielefeld bei Hannover 96. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:0. 96 hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 29.200 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Cedric Teuchert war es, der in der vierten Minute zur Stelle war. Zur Pause wusste Hannover eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Zum Seitenwechsel ersetzte Maximilian Beier von der Mannschaft von Coach Stefan Leitl seinen Teamkameraden Antonio Foti. Bei der Arminia kam zu Beginn der zweiten Hälfte Jomaine Consbruch für Sebastian Vasiliadis in die Partie. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der Gast noch einen Doppelwechsel vor, sodass Mateo Klimowicz und Silvan Sidler für Ivan Lepinjica und Christian Gebauer weiterspielten (85.). Havard Nielsen stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für Hannover 96 her (86.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug 96 Bielefeld 2:0.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Hannover in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Hannover 96 momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei 96. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Mit lediglich acht Zählern aus zwölf Partien steht DSC Arminia Bielefeld auf einem Abstiegsplatz. Auf eine sattelfeste Defensive kann die Arminia bislang noch nicht bauen. Die bereits 23 kassierten Treffer zeigen deutlich, wo Coach Daniel Scherning den Hebel ansetzen muss. Bielefeld kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Not von DSC Arminia Bielefeld wird immer größer. Gegen Hannover verlor die Arminia bereits das dritte Ligaspiel am Stück.