Bundesliga: Leipzig schlägt Hertha: WG-Duell geht an Rose

Eine komfortable drei-Tore-Führung zur Halbezeit sichert RB Leipzig den vierten Heimsieg in Folge. Das Aufbäumen der alten Dame kommt in der Red Bull Arena zu spät.

Mit Dusel und einer gehörigen Portion Glück konnte Marco Rose das Duell der „ziemlich besten Freunde“ für sich entschieden. Damit klettern die Leipziger weiter in Richtung der Europacup-Plätze. Gegen den von Roses Kumpel Sandro Schwarz betreuten Hauptstadtklub Hertha BSC zitterte sich der DFB-Pokal-Sieger am Samstag nach klarer Führung zu einem 3:2 (3:0).

Forsberg besorgt frühe Führung

Hertha mit dem Doppelschlag

Der eingewechselte Kanga (57.) näherte sich per Kopfball an, ehe Lukebakio den durch ein Handspiel Diallos verursachten Elfmeter sicher verwandelte.

Turbulente Schlussphase

Fünf Minuten vor Ende der Partie läutete Hertha seine Schlussoffensive ein. Erst scheiterte Selke (85.) an Janis Blaswich. In der vierten Minute der Nachspielzeit fand auch Kanga (94.) seinen Meister im Schlussmann der Leipziger.

Schmeichelhafter Sieg für Leipzig

Am kommenden Dienstag trifft RB im DFB-Pokal auf den Tabellenzweiten der 2. Bundesliga. Ab 18:30 Uhr kämpfen die roten Bullen im Volksparkstadion um dein Einzug in die dritte Pokalrunde.

Nach dem bitteren Pokal-Aus in Braunschweig kann sich das Team von Sandro Schwarz in der kommenden Woche voll und ganz auf die nächste Aufgabe in der Bundesliga konzentrieren. Am kommenden Sonntag (17:30) empfängt die alte Dame den FC Schalke 04.