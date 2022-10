FC Bayern: Herbert Hainer lästert bei JHV über BVB

Auf dem Rasen ist der FC Bayern in der vergangenen Woche nach dem emotionalen Last-Minute-Ausgleich von Anthony Modeste nicht über ein 2:2 gegen den BVB hinausgekommen - abseits des Platzes haben die Münchner in Person von Herbert Hainer nun noch einmal gegen den Dauerrivalen nachgelegt.

Hainer nahm das erneut positive Finanzergebnis der Münchner zum Anlass, um zu sagen: „Wenn man mal auf unseren Rivalen in der Bundesliga schaut: Borussia Dortmund hat zum dritten Mal in Serie rote Zahlen geschrieben mit einem Fehlbetrag von 35 Millionen Euro in der letzten Saison.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Bayern und BVB punktgleich

Mit jeweils 16 Zählern lagen die beiden Topteams jeweils zwei Zähler hinter dem SC Freiburg, die am Sonntag zu Gast in München sind (Bundesliga: FC Bayern - SC Freiburg, So. ab 19.30 Uhr im LIVETICKER), und vier Punkte hinter Tabellenführer Union Berlin, der ebenfalls am Sonntag den BVB empfängt (Bundesliga: Union Berlin - BVB, So. ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).