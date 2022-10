Bahnrad-WM: Emma Hinze holt Silber im Zeitfahren

Der deutsche Topstar holte im Zeitfahren über 500 m in 33,051 Sekunden Silber hinter der erst 20 Jahre alten Französin Taky Marie-Divine Kouame (32,835). Bronze ging an Guo Yufang aus China (33,214).

Hinze holt dritte Medaille

Hinze, in der Qualifikation am Mittag noch Schnellste des gesamten Feldes, ließ schon in der ersten Runde zu viel Zeit liegen, um noch in den Kampf um den Titel eingreifen zu können.