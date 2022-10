Der "Angst-Faktor" Sadio Mané: Darum wird der Bayern-Star in Liverpool so vermisst

Vermisst der FC Liverpool Superstar Sadio Mané noch mehr als erwartet? Ein ehemaliger englischer Meister erklärt, warum der Bayern-Star für die kriselnden Reds so wichtig war.

Der FC Liverpool tritt in der Premier League zum ersten Mal seit langem ohne Sadio Mané gegen Dauerrivale Manchester City an.

Und zum ersten Mal seit Jahren sind sie vor dem Duell am Sonntag fast schon Außenseiter. Die Reds hinken im Meisterrennen abgeschlagen hinterher - was wohl auch mit dem Abgang des Superstars zum FC Bayern zusammenhängt. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

„Ich habe vor dem Start der Saison gesagt, dass Sadio Mané ein großer Verlust sein wird - aber ich glaube, dass Liverpool den senegalesischen Nationalspieler noch mehr vermisst, als sie selbst erwartet haben“, sagte Joleon Lescott in einer Presserunde in Kapstadt.

Wie sehr fehlt er Liverpool? Hier war Mané „verrückt“

Eine Qualität, die Manés langjähriger kongenialer Partner Mohamed Salah nicht im selben Maße mitbringe. Bei diesem sei unübersehbar, was er „bringt, wenn er am Ball ist. Seine Trefferquote in der letzten Saison war phänomenal.“