Anzeige

Thierry Henry sicher: Aus diesem Grund scheiterte Timo Werner bei Chelsea Scheiterte Werner darum bei Chelsea?

Nach Basler-Attacke: Fantalk prophezeit Werner-Tor

SPORT1

Thierry Henry will den Grund erkannt haben, weshalb Timo Werner bei Chelsea scheiterte. Als Beispiel führt der frühere Weltklassestürmer eine Leipzig-Szene in der Champions League gegen Glasgow an.

Arsenal-Legende Thierry Henry glaubt zu wissen, weshalb Timo Werner beim FC Chelsea gescheitert ist.

Während seiner zwei Jahre in London lief es nie richtig rund für Werner, denn er habe „keine Liebe gespürt“, ist sich Henry bei CBS Sports sicher. „Ich nenne es Selbstvertrauen“, erklärte Henry, für den es zwei grundsätzlich unterschiedliche Spielertypen gibt.

Anzeige

„Du hast Spieler, denen es egal ist, ob du den Arm um sie legst. Sie werden kommen, spielen und gehen“, betonte der Franzose. „Dann gibt es Spieler, die die Liebe spüren müssen. Sie müssen spüren, dass sie vielleicht 90 Minuten lang spielen werden.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Werner verspürt wieder Liebe in Leipzig

Beim deutschen Nationalstürmer handele es sich demnach um letzteren Spielertyp, was Henry mit Werners starker Vorlage zum 2:0 unter der Woche beim Sieg von RB Leipzig gegen Celtic Glasgow in der Champions League begründet.

„Das beste Beispiel ist das zweite Tor. Zunächst mal geht es um den ersten Kontakt. Timo Werner hätte den Ball bei Chelsea nie so runtergenommen und dann hätte er auch Forsberg nicht gesehen“, zeigte sich der frühere Weltklassestürmer begeistert von dieser Szene.

„Er hätte es überstürzt und versucht, etwas zu tun, zu viel nachzudenken und zu viel zu tun“, ist sich Henry sicher. „Vielleicht hätte er geschossen, weil die Leute gesagt haben, dass er bei Chelsea keine Tore schießen kann. Es gibt dir Selbstvertrauen, wenn du wieder ein Tor schießt. Dann sehe ich, wie er den Ball im richtigen Moment mit dem linken Fuß abgibt.“

Henry führte weiter aus: „Manchmal ist man in Situationen, in denen dir keine Liebe gezeigt wird. Das heißt nicht, dass sie nicht vorhanden ist, sondern nur, dass er sie nie wirklich gespürt hat, wie es jetzt in Leipzig der Fall ist.“ (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Ist Werner wirklich ein Chelsea-Flop?

In 81 Spielen kam Werner von 2020 bis 2022 für Chelsea auf 23 Tore und 21 Assists, wird jedoch von der Mehrheit als Flop betrachtet. Das liegt vor allem an seiner schwachen Torausbeute in der Premier League, in der er in den beiden Spielzeiten nur vier und sechs Tore erzielte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Anzeige