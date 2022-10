Bundesliga: VfB Stuttgart – VfL Bochum 1848, 4:1 (2:1)

Per Elfmeter traf Silas Katompa Mvumpa vor 45.000 Zuschauern zum 1:0 für die Gastgeber. Naouirou Ahamada erhöhte für das Team von Coach Michael Wimmer auf 2:0 (22.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Simon Zoller in der 29. Minute. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Stuttgart für sich beanspruchte. Thomas Letsch schickte Christopher Antwi-Adjei aufs Feld. Zoller blieb in der Kabine. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Katompa Mvumpa bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (64.). Den Vorsprung des VfB Stuttgart ließ Wataru Endo in der 71. Minute anwachsen. Der VfB stellte in der 76. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Hiroki Ito, Juan José Perea und Nikolas Nartey für Konstantinos Mavropanos, Tiago Barreiros de Melo Tomas und Enzo Millot auf den Platz. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der VfL noch einen Doppelwechsel vor, sodass Vasilios Lampropoulos und Jordi Osei-Tutu für Philipp Förster und Philipp Hofmann weiterspielten (90.). Unter dem Strich verbuchte Stuttgart gegen den Gast einen 4:1-Sieg.