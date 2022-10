Dank Silas: VfB gelingt Befreiungsschlag im Kellerduell gegen Bochum

Nach Matarazzo-Aus: So prekär ist die Lage in Stuttgart

Der taumelnde VfB Stuttgart hat am Ende einer konfusen Woche den ersehnten Befreiungsschlag gelandet.

Nach der Trennung von Trainer Pellegrino Matarazzo und der bisher ergebnislosen Suche eines Nachfolgers gewannen die Schwaben am 10. Spieltag dank des überragenden Silas 4:1 (2:1) im Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen Schlusslicht VfL Bochum. Damit hat der VfB seinen ersten Saisonsieg geschafft und die direkten Abstiegsplätze verlassen.

Personaldiskussionen beherrschen den VfB

Im Vorfeld der Partie standen die Personaldiskussionen beim VfB im Mittelpunkt. Noch ist kein Nachfolger für den am Montag entlassenen Matarazzo gefunden. Nachdem mehrere Trainer abgesagt haben sollen, verhandeln die Verantwortlichen mit zwei Kandidaten (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga) .

Laut Wehrle ("Wir werden zeitnah eine Entscheidung treffen") wurden die beiden Bewerber bisher nicht in der Öffentlichkeit gehandelt. Mit Blick auf die Spekulationen um die Zukunft von Sportdirektor Sven Mislintat erklärte Wehrle erneut, dass es bis Mitte November Klarheit geben soll. Mislintats Vertrag läuft am Saisonende aus.

Traumstart und historischer Negativrekord für Stuttgart

Der VfB agierte in der Offensive deutlich zielstrebiger als zuletzt und legte nach einer guten Viertelstunde nach. Der Franzose Ahamada traf nach Vorarbeit von Silas. Dabei profitierten die Stuttgarter von einer zu kurzen Klärungsaktion von Bochums Keeper Manuel Riemann.

Die Gäste waren jedoch nur kurz geschockt. Nach einem schönen Angriff samt Hereingabe des Ex-Stuttgarter Kevin Stöger versuchte VfB-Keeper Florian den Ball mit dem Fuß zu klären. Dabei schoss er allerdings VfL-Angreifer Zoller an, von dessen Bein der Ball ins Tor ging. Es war nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, dass der Schlussmann der Stuttgarter eine unglückliche Figur abgab.

Gleichzeitig stellten die Stuttgarter mit diesem Gegentreffer einen historischen Bundesliga-Negativrekord auf. Es war das 27. (!) Heimspiel in Folge, in dem man hinten nicht die Null halten konnte (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) .

Zu Beginn des zweiten Durchgangs brachten beide Teams kaum etwas Konstruktives zu Stande, Kampf war Trumpf. Vor allem beim VfB ging kaum noch etwas in der Offensive. Nach einer knappen Stunde schnupperte Bochum am Ausgleich. Gerrit Holtmann scheiterte am diesmal gut reagierenden Müller (60.). Vorangegangen war ein Missverständnis zwischen Waldemar Anton und Müller.