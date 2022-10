In Bayerns Blickfeld: Marcus Thuram trifft doppelt für Gladbach

Thuram schoss die Gäste in der 13. Minute nach einer starken Einzelaktion in Führung und traf kurz nach der Pause nach einer Ecke zum 2:1 (47.), doch Wolfsburg konterte durch die Tore von Yannick Gerhardt (43.) und Omar Marmoush (69.) und verdiente sich beim 2:2 einen Punkt. (Bericht: Passt Thuram zu Bayern?)

VfL-Boss kritisiert und lobt Thuram

Thuram in Bayerns Visier

Mit seinen starken Aktionen nährte Thuram die Bayern-Gerüchte – zumal er erstmals in der Bundesliga in drei Spielen in Folge traf. Sieben Saisontore hat der Franzose nun auf dem Konto, mehr als doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison.