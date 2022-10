Anzeige

Formel 1: Mega-Talent Théo Pourchaire gibt Debüt - und bekommt F1-Job für 2023 Mega-Talent gibt F1-Debüt

Théo Pourchaire ist eines der hoffnungsvollsten Motorsport-Talente. Nun darf er sich im Formel-1-Auto beweisen. Auch seine weitere Zukunft ist geklärt.

Große Ehre für Théo Pourchaire!

Der 19 Jahre alte Franzose feiert am kommenden Wochenende seine Premiere in der Formel 1. Pourchaire wird im 1. Freien Training in Austin (USA) das Cockpit des Alfa Romeo von Valtteri Bottas übernehmen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Pourchaire ist aktuell Zweiter im WM-Ranking in der Formel 2. Nun darf er sich in der Königsklasse beweisen. Im vergangenen August war Pourchaire bei einem privaten Test auf dem Hungaroring in Ungarn einen Alfa von 2019 gefahren. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Formel 1: Pourchaire wird Ersatzfahrer

In Zukunft könnten weitere Einsätze hinzukommen. Denn Pourchaire wurde für das kommende Jahr zum Reservefahrer von Alfa Romeo befördert. In diesem Jahr hatte Robert Kubica diese Rolle inne.

„Ich freue mich sehr, in Austin mein Debüt im Freien Training zu geben“, sagte Pourchaire. In seiner zweiten Saison in der Formel-2-Meisterschaft gewann er bereits drei Rennen: Bahrain, Imola und Spa. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Alfa-Teamchef Frederic Vasseur lobte das Motorsport-Talent: „Theo hat in dieser Saison, wie auch in den vergangenen Jahren, großartige Leistungen gezeigt.“

Er fuhr fort: „Wir arbeiten nun seit fast vier Jahren als Mitglied unserer Akademie eng mit ihm zusammen und sind beeindruckt von seinen konstanten Fortschritten und seiner Entwicklung als Fahrer und - was ebenso wichtig ist - als Mensch.“