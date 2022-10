3. Liga: VfL Osnabrück – TSV 1860 München, 0:2 (0:1)

Die 12.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Jesper Verlaat brachte den TSV 1860 München bereits in der siebten Minute in Front. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. In der 66. Minute stellte Tobias Schweinsteiger um und schickte in einem Doppelwechsel Leandro Putaro und Marc Heider für Felix Higl und Lukas Kunze auf den Rasen. Mit Marius Wörl und Phillipp Steinhart nahm Michael Köllner in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Semi Belkahia und Quirin Moll. Kurz vor Ultimo war noch Meris Skenderovic zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von 1860 verantwortlich (82.). Tobias Schweinsteiger wollte den VfL Osnabrück zu einem Ruck bewegen und so sollten Henry Rorig und Manuel Haas eingewechselt für Florian Kleinhansl und Omar Haktab Traoré neue Impulse setzen (86.). Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Hempel (Großnaundorf) feierte der TSV 1860 München einen dreifachen Punktgewinn gegen Osnabrück.