3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SV Meppen, 3:1 (2:1) Meppen seit acht Spielen ohne Sieg

Am Samstag trafen der FCI und Meppen aufeinander. Das Match entschied Ingolstadt mit 3:1 für sich. Der FC Ingolstadt 04 war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Patrick Schmidt die Gastgeber vor 3.936 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Durch ein Eigentor von Tobias Kraulich verbesserte die Elf von Trainer Rüdiger Rehm den Spielstand auf 2:0 für sich (26.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marvin Pourié in der 30. Minute. Der FCI führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Zum Seitenwechsel ersetzte Arian Llugiqi von Ingolstadt seinen Teamkameraden Pascal Testroet. In der Schlussphase nahm Rüdiger Rehm noch einen Doppelwechsel vor. Für Schmidt und David Kopacz kamen Justin Butler und Maximilian Neuberger auf das Feld (80.). Kurz vor Schluss traf Jalen Hawkins für den FC Ingolstadt 04 (90.). Schließlich strich der FCI die Optimalausbeute gegen den SV Meppen ein.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Ingolstadt im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Mit nur neun Gegentoren hat der FC Ingolstadt 04 die beste Defensive der 3. Liga. Nur zweimal gab sich der FCI bisher geschlagen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Meppen. Die mittlerweile 22 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Die Stärke der Mannschaft von Stefan Krämer liegt in der Offensive – mit insgesamt 16 erzielten Treffern. Zwei Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Meppen bei.

Meppen kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Ingolstadt derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.