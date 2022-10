Tennis: Dominic Thiem wartet weiter auf erstes Finale seit zwei Jahren

Der Österreicher, der nach Verletzungen und mentalen Problemen um den Anschluss an die Weltspitze kämpft, unterlag beim Hallenturnier im spanischen Gijon im Halbfinale dem topgesetzten Russen Andrej Rublew 4:6, 4:6.

Thiem hatte 2020 beim Grand-Slam-Turnier in New York triumphiert und anschließend auch bei den ATP Finals in London das Endspiel erreicht.