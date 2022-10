2. Liga: 1. FC Magdeburg – Eintracht Braunschweig, 0:2 (0:0)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Brian Behrendt von Eintracht Braunschweig, der in der sechsten Minute vom Platz musste und von Danilo Wiebe ersetzt wurde. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Anstelle von Daniel Elfadli war nach Wiederbeginn Amara Condé für Magdeburg im Spiel. Zur tragischen Figur wurde Condé, als er gegen Braunschweig vor 25.601 Zuschauern ins eigene Netz traf (51.). In der 68. Minute stellte Michael Schiele um und schickte in einem Doppelwechsel Bryan Henning und Luc Ihorst für Immanuel Pherai und Fabio Kaufmann auf den Rasen. Kurz vor Schluss traf Henning für Eintracht Braunschweig (90.). Am Ende verbuchte Braunschweig gegen den 1. FC Magdeburg einen Sieg.