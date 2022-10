2. Liga: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Nürnberg, 0:1 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für den Führungstreffer von Nürnberg zeichnete Kwadwo Duah verantwortlich (47.). Fortuna Düsseldorf stellte in der 63. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Elione Fernandes Neto, Nicolas Gavory und Rouwen Hennings für Ao Tanaka, Emmanuel Iyoha und Shinta Appelkamp auf den Platz. In der 65. Minute stellte Markus Weinzierl um und schickte in einem Doppelwechsel Erik Wekesser und Lukas Schleimer für Mats Möller Daehli und Duah auf den Rasen. Mit Johannes Geis und Jan Gyamerah nahm Markus Weinzierl in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sadik Fofana und Enrico Valentini. Als der Unparteiische Haslberger (St. Wolfgang) die Begegnung beim Stand von 1:0 letztlich abpfiff, hatte der 1. FC Nürnberg die drei Zähler unter Dach und Fach.