Bundesliga: RB Leipzig - Hertha BSC, LIVE im TV, Stream, Ticker

Zum Topspiel des zehnten Spieltags der Bundesliga gastiert das zuletzt fünfmal ungeschlagene Team von Sandro Schwarz am Samstagabend bei den heimstarken Leipzigern ( ab 18.30 im LIVETICKER ).

Bundesliga: RB Leipzig - Hertha BSC

Mit sieben Punktgewinnen aus den vergangenen fünf Partien wollen sich Sandro Schwarz und sein Team in Leipzig keinesfalls verstecken.

Bilanz spricht nicht für Hertha

Viel zu holen gab es in der Vergangenheit für die Berliner in Leipzig allerdings nicht. In den vergangenen vier Partien holte man gerade mal einen Punkt.