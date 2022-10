Nürnberg siegt in Düsseldorf - Braunschweig gewinnt Aufsteigerduell

Der 1. FC Nürnberg um Trainer Markus Weinzierl landet in Düsseldorf einen wichtigen Befreiungsschlag. Eintracht Braunschweig setzt derweil eine eindrucksvolle Serie fort.

Die Nürnberger sprangen durch den Sieg auf den 13. Tabellenplatz. Die Fortuna bemühte sich dagegen erneut vergeblich um den Anschluss an die Aufstiegsränge. Der Club verteidigte konsequent und nahm die Zweikämpfe mit aller Härte an. Düsseldorf hatte dadurch Schwierigkeiten, ein geordnetes Spiel aufzuziehen.

Erst wenige Minuten vor der Halbzeit ergaben sich die ersten guten Chancen auf beiden Seiten. Felix Klaus (41.) scheiterte an Club-Keeper Christian Mathenia. Auf der anderen Seite vergab Lino Tempelmann zweimal aus aussichtsreichen Positionen (43. /45+1).

In der zweiten Hälfte gelang Nürnberg ein Auftakt nach Maß. Kwadwo Duah (47.) nutzte einen Düsseldorfer Abwehrschnitzer zum Tor des Tages. In der Folgezeit verteidigte der FCN leidenschaftlich, während die Düsseldorfer über weite Strecken zu ideenlos agierten.

Braunschweigs Serie geht weiter

In der ersten Hälfte waren beide Teams auf die Defensive bedacht. Somit blieben Torraumszenen auf beiden Seiten lange Zeit Mangelware.

In die zweite Halbzeit startete Braunschweig dann zielstrebiger. Nach einem schönen Konter der Gäste traf Magdeburgs Amara Conde bei einem missglückten Klärungsversuch per Eigentor (51.) zur Braunschweiger Führung. Bryan Henning (90.+5) machte in der Nachspielzeit den Sack zu.