Sechs Spiele ungeschlagen: Braunschweig setzt Serie fort

Der Positivtrend von Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich fortgesetzt. Der deutsche Meister von 1967 holte im Aufsteigerduell beim 1. FC Magdeburg ein 2:0 (0:0), ist seit sechs Spielen ungeschlagen und holte dabei 14 Punkte.

Amara Conde traf per Eigentor (51.) zum Führungstor für die Gäste, Bryan Henning (90.+5) schoss das 2:0 für die Eintracht. Magdeburg (10 Zähler) rutschte auf den 17. und vorletzten Tabellenplatz ab.

Beide Teams waren vor allem auf Torsicherung bedacht, so entwickelte sich eine Begegnung ohne viele Chancen. Der FCM tat sich nach zwei Niederlagen in den letzten drei Spielen schwer, Akzente nach vorne zu setzen. Trainer Christian Titz hatte seine Mannschaft gegenüber dem 0:1 beim SV Sandhausen gleich auf fünf Positionen verändert.

Braunschweig stand sehr kompakt und gut gestaffelt. Allerdings gelang es auch der Eintracht nur selten, mit Pässen in die Tiefe Lücken in die gegnerische Abwehr zu reißen. Ein Kopfball von Braunschweigs Filip Benkovic (31.) an die Latte war der größte Aufreger.