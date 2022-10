Nürnberg feiert ersten Sieg unter Weinzierl

Markus Weinzierl hat im zweiten Spiel als Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg den ersten Sieg geholt. Der Club erkämpfte im rheinischen Dauerregen am Samstag ein 1:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf, das erstmals in dieser Saison ein Heimspiel verlor. Nürnberg verließ damit den 16. Tabellenplatz, die Fortuna bemühte sich erneut vergeblich um Anschluss an die Aufstiegsränge.