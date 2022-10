Anzeige

Trinity Rodman: Tochter von Ex-NBA-Star Dennis Rodman auf dem Weg zur "Legende" Rodman-Tochter verzückt die USA

Frauen-Bundesliga LIVE auf SPORT1!

Paul Beck

Sie ist der neue Stern am Himmel des US-Frauenfußballs. Kürzlich erst zur bestbezahlten Fußballerin der USA geworden, tritt Trinity Rodman endgültig in die Fußstapfen ihres Vaters Dennis Rodman. Dabei pulverisiert sie einen Rekord nach dem anderen.

Das Länderspiel der USA gegen England Anfang Oktober 2022 hätte ein weiteres Kapitel der unglaublichen Rodman-Story schreiben können. Im Testspiel zwischen Europameister England und den USA hatte Trinity Rodman soeben einen schönen Angriff zum 2:2-Ausgleich abgeschlossen. Nach einem umstrittenen VAR-Eingriff wurde dem Tor wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung die Anerkennung verweigert.

Es war eine der wenigen Ausnahmen, in denen es für Rodman zuletzt nicht nach Plan lief. Für ihr drittes Länderspieltor wird sich die Außenstürmerin also noch ein wenig gedulden müssen. Dass dieses bald folgen wird, darf man erwarten.

Anzeige

Denn der steile Aufstieg der 20-jährigen ist äußerst beeindruckend. Nicht umsonst sieht die AS die Flügelflitzerin „auf dem Weg eine der Legenden des US-Frauenfußballs zu werden.“ 2021 begann die große Erfolgsstory der Trinity Rodman, die schon im zarten Alter von vier Jahren mit dem Fußballspielen anfing.

Rasanter Rodman Aufstieg

In diesem Jahr wurde sie mit 18 Jahren zum jüngsten Draft der National Women‘s Soccer League (NWSL). Die Washington Spirit holten Rodman als zweiten Pick der gesamten Liga. Noch im Alter von 18-Jahren gab die Stürmerin ihr Debüt und traf nur fünf Minuten nach ihrer Einwechslung. In der darauffolgenden Saison hatte Rodman entscheidenden Anteil am ersten Meisterschaftsgewinn von Washington.

Neben sieben Saisontoren zeigte sie auch eine überragende Leistung im Finale der Play-offs gegen die Chicago Red Stars. Das Siegtor in der Verlängerung bereitete Rodman mit einer mustergültigen Flanke vor. Mit dem Assist wurde sie gleichzeitig zur jüngsten Spielerin jemals, die eine Torvorlage in den NWSL-Play-offs vorweisen konnte.

Rodman kommt meist über die Außenbahn. Sie verfügt über ein gutes Dribbling, besticht durch ihre Schnelligkeit und hat einen überlegten Abschluss. Doch Rodman trifft nicht nur selbst, sondern agiert auch mit einem guten Auge für ihre Mitspielerinnen.

Neue USA-Spitzenverdienerin

Folgerichtig wurde sie zur „Rookie oft the year“ und in die NWSL-Elf der Saison gewählt. Auch die persönliche Auszeichnung zur besten jungen Spielerin des Jahres konnte sich Trinity Rodman sichern. Ihr Debüt für die US-Nationalmannschaft gab die damals 19-jährige im Februar 2022 (Rodman-Tochter Trinity in US-Fußballnationalteam berufen).

Voller Fokus: für Trinity Rodman läuft es zurzeit

Anzeige

Und für Rodman zahlen sich ihre außergewöhnlichen Leistungen wortwörtlich aus. Bereits nach ihrer ersten Profi-Saison stieg die flinke Stürmerin zur bestbezahlten Spielerin in den USA auf.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, erhält Rodman durch ihren neuen Vertrag bis 2024 bei Washington Spirit rund 240 500 Euro pro Saison. Damit liegt sie noch vor Stars wie Alex Morgan und Megan Rapinoe, die jeweils rund 219 000 Euro pro Saison verdienen (Frauenfußball: Rekordvertrag für Rodman-Tochter Trinity).

Schwierige Vater-Tochter-Beziehung

Trinity Rodman stehen in der Fußballwelt zurzeit alle Türen offen. Sie tritt sportlich somit in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters: Ex-NBA-Paradiesvogel Dennis Rodman (61). (Rodmans buntes Leben mit Schatten)

Dieser spielte unter anderem für die Detroit Pistons, die Chicago Bulls und die Los Angeles Lakers. In seiner Karriere gewann der Power Forward fünfmal die Meisterschaft. Bis heute gilt Rodman als einer der besten Rebounder in der NBA-Geschichte. Bekanntheit erlangte er jedoch auch für zahlreiche Eskapaden außerhalb des Platzes und ein rüpelhaftes Verhalten auf dem Court.

Die Beziehung zu ihrem Vater gestaltet sich laut Trinity Rodman schwierig. „Mein Vater spielt keine große Rolle in meinem Leben“, so Rodman via Instagram, nachdem ihr Vater sie mit seinem Besuch bei einem Play-off-Spiel überrascht hatte (NBA-Legende Dennis Rodman löst Emotionen bei Tochter Trinity aus).

Sie habe teilweise monatelang keinen Kontakt zu ihm gehabt. Ihre Mutter sei ihr Vorbild meinte Rodman bereits 2019 in einem Interview mit dem Guardian, während die Bekanntheit des Vaters oftmals zu Problemen geführt hätte.

Vater im Schweinwerferlicht: Die Beziehung zwischen Trinity und Dennis Rodman gilt als schwierig

Allen Schwierigkeiten zum Trotz geht Trinity Rodman derzeit unbeirrt ihren Weg weiter und dürfte sich zumindest dem Stolz ihres Vaters sicher sein. Von ihren Fähigkeiten kann man sich schon bald selbst überzeugen, wenn die deutsche Nationalmannschaft Mitte November in zwei Testspielen auf die USA um Wunderstürmerin Rodman trifft.