Motorrad: Nächster Schicksalsschlag - Mutter von gestorbenem Rennfahrer Victor Steeman tot

Flora Steeman erlitt am Freitag einen Herzstillstand, Wiederbelebungsversuche im Haus der niederländischen Familie blieben ohne Erfolg.

„Die Steeman-Familie ist in tiefer Trauer und will diesen immensen Verlust in Stille verarbeiten“, erklärte Evert Slager, ein Freund der Steemans und Betreiber der Website Racesport.nl.