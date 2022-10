Anzeige

Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen, Stuttgart - Bochum, Bremen - Mainz live im TV, Stream, Ticker Gelingt Alonsos Bayer nächster Sieg?

Trotz bitterer Pleite: Tah lobt Umstellungen von Alonso

Bayer Leverkusen will am 10. Spieltag nach dem erfolgreichen Debüt von Xabi Alonso auch in Frankfurt siegen. Der VfB Stuttgart spielt gegen Bochum mit neuem Trainer an der Seitenlinie. Werder kann auf einen Champions-League-Platz springen und Wolfsburg empfängt Gladbach.

Gelingt Bayer Leverkusen in der Bundesliga der nächste Sieg?

Nach der überzeugenden Vorstellung beim 4:0-Bundesligadebüt von Xabi Alonso gegen den FC Schalke 04 will die Werkself in der Liga nachlegen. Bayer gastiert am Samstag um 15:30 Uhr bei der Frankfurter Eintracht - und hat damit eine durchaus schwierige Aufgabe vor der Brust. (LIVETICKER ab 15.30 Uhr).

Beide Mannschaften mussten sich unter der Woche noch geschlagen geben. Die Adler unterlagen trotz eines starken Auftritts mit 2:3 bei Tottenham und auch das Champions-League-Debüt von Bayer-Coach Xabi Alonso ging schief. Die Werkself ging zuhause mit 0:3 gegen Porto unter.

„Wir wollen nach den zwei Niederlagen zurück auf die Siegerstraße“, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Freitag.

Welche der beiden Teams schafft es die Rückschläge besser zu verarbeiten?

Die Punkte haben Bayer und auch die Eintracht bitter nötig. Die Leverkusener wollen raus aus der Abstiegsbedrohten Zone und die Frankfurter wollen Anschluss zu den Europa-Plätzen bewahren. Die Bilanz spricht jedenfalls für die Eintracht. In den letzten vier Spielen haben die Leverkusenern in Frankfurt verloren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga).

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Smolcic, Ndicka - Jakic, Rode, Sow, Lenz - Kamada, Götze - Kolo Muani

Bayer Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Aranguiz, Andrich, Bakker - Diaby, Hudson-Odoi - Schick

Abwehrchef Makoto Hasebe wird den Hausherren gegen Leverkusen fehlen. Vor allem die Defensive der Eintracht wird gegen die Werkself unter die Probe gestellt.

„Sie haben mit das höchste Tempo in der Liga», sagte Glasner über den Rivalen. «Wir brauchen eine gute Struktur im Spiel, sonst werden sie uns mit ihrem Tempo vor sehr große Probleme stellen.“, stelle Glasner fest.

Siegt VfB nach Trainerwechsel?

Der VfB Stuttgart steht nach neun Spieltagen als einziger Klub der Liga noch ohne Sieg da. Vor allem deshalb musste sich Cheftrainer Pellegrino Matarazzo verabschieden. Für ihn wird Co-Trainer Michael Wimmer an der Seitenlinie stehen. Nun ist der VfL Bochum zu Gast, die ihre letzten fünf Auswärtsspiele allesamt verloren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)..

Gegen Eintracht Frankfurt gelang es dem Team von Thomas Letsch den ersten Sieg der Saison einzufahren. Dabei wurde viel angestauter Frust rausgelassen und die Bochumer gewannen mit 3:0. Diesen Schwung wollen die Gäste auch mit nach Stuttgart nehmen.

„Nach dem schlechten Spiel in Leipzig und der Niederlage war die Stimmung alles andere als gut, nun ist sie gelöster. Wir haben gewonnen, wir haben ein Lebenszeichen gesendet, die Sonne scheint. Da geht es einfach anders los.“, sagte der Bochumer Trainer bei Reviersport.

Eine offene Partie zwischen dem Vorletzten und dem Letzten der Tabelle, die in beide Richtungen gehen kann. Mit den eigenen Fans im Rücken könnten die Stuttgarter ihren ersten Saisonsieg feiern. Auch die Statistik spricht für den VfB: Bei den letzten acht Kellerderbys gewann der Letzte keines. (LIVETICKER ab 15.30 Uhr)

Bundesliga am Samstag: Springt Werder auf einen Champions-League-Platz?

Mit einem Sieg kurz vor Ende schlugen die Bremer am letzten Spieltag mit TSG Hoffenheim die heimstärkste Mannschaft der Bundesliga. Gegen Mainz möchte die Mannschaft von Ole Werner ihren Lauf fortsetzen und mit einem erneuten Erfolg zum ersten Mal seit Oktober 2018 auf einen Champions-League-Platz springen.

Die Mainzer konnten in einer umkämpften Partie am neunten Spieltag den favorisierten Leipzigern einen Punkt abluchsen. Nach einer zuvor schwächeren Phase mit vier Spielen ohne Sieg könnte das Team von Bo Svensson an seinen starken Saisonbeginn anknüpfen. (LIVETICKER ab 15.30 Uhr).

Außerdem empfängt der VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher haben sich nach einer derben Klatsche gegen Bremen im Rheinderby wieder in Form geschossen. „Es ist eine starke Mannschaft und vielleicht kommt uns das auch entgegen.“, sagte Wölfe-Coach Niko Kovac am Freitag.

Dennoch gehen die Gäste aus Gladbach als Favorit in die Partie. Zumal die Borussia keines der letzten fünf Duelle gegen Wolfsburg verlor. (LIVETICKER ab 15.30 Uhr).

So können Sie die Bundesliga am Samstag live verfolgen:

TV: Sky

Stream: SkyGo

Alles zur Bundesliga auf SPORT1:

