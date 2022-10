FC Lorient mischt Ligue 1 auf - Die Sensation der Seehechte

Trainer-Neuling haucht Lorient neues Leben ein

„Unser Erfolgsgeheimnis? Dass wir uns mit unserer jetzigen Situation auch nie richtig komplett zufriedengeben“, antwortet Trainer Régis Le Bris, ein Novize auf diesem Niveau, der in den vergangenen Jahren Mannschaften im Nachwuchs trainierte, bis er am 27. Juni zum Trainer bei den Profis befördert wurde. „Wichtig ist, dass die Jungs stets brennen, dass sie ambitioniert bleiben und das Maximale anstreben wollen“, sagt er weiter.

Auch für den Trainer waren die ersten Wochen mit 25 von 30 möglichen Punkten durchaus eine Überraschung. „Niemand hätte gedacht, dass wir in der Tabelle PSG je auf den Fersen sein würden“, freut sich Régis Le Bris, „Aber wir haben uns diesen zweiten Patz hart erarbeitet und reichlich verdient. Es ist kein Zufall, dass wir so weit oben stehen.“

Torlos-Stürmer dreht auf - Neffe des Trainers überzeugt

Dazu kommt ein neues Gesicht in der Ligue 1: Théo Le Bris, der Neffe des Trainers, war zu Beginn der Saison nicht mal für den Profi-Kader vorgesehen, hat sich aber in den Trainingseinheiten empfohlen und seine Chance genutzt.

Ex-Dortmunder beim FC Lorient ausgebildet

In den vergangenen zwei Spielzeiten stand der FCL kurz vor der Relegation in die Ligue 2. „Wir haben eine gesunde Mischung aus einem Kern, der an diesen zwei knappen Klassenerhalten beteiligt war und ein paar frische Kräfte aus dem letzten Sommer, die in der Kabine für mehr Unbekümmertheit und Schwung sorgen“, frohlockt Le Bris.