Entscheidung zu Frank Kramer! FC Schalke hält vorerst an Trainer fest

Entscheidung gefallen: Der FC Schalke hält auch nach dem vermeintlichen Endspiel gegen Hoffenheim an Trainer Frank Kramer fest.

Der FC Schalke hält auch nach der vierten Bundesliga-Niederlage in Folge vorerst an seinem Cheftrainer Frank Kramer fest.

Nach Informationen von SPORT1 setzen die Königsblauen weiter auf den zuletzt heftig kritisierten Coach - die WAZ berichtete zuerst von der Entscheidung. Am Samstagvormittag leitete Kramer wie geplant das Training, um 11.22 Uhr betrat er den Rasen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Während und nach der Partie waren in der Veltins-Arena „Kramer raus“-Rufe zu hören gewesen. Doch wie schon nach der Klatsche gegen Bayer Leverkusen (0:4) entschied sich der Verein gegen einen Trainerwechsel.

Schalke-Boss: „Die Reaktion war da“

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder hatte sich am Freitag nach Abpfiff bei DAZN „einfach enttäuscht“ gezeigt, aber Spekulationen zum Coach beiseite gewischt: „Gar nix steht fest. Frank Kramer ist unser Trainer.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach bisher zehn Spielen hat Schalke in der Liga sechs Punkte geholt. In der zweiten Runde des DFB-Pokals muss der Aufsteiger am Dienstag erneut gegen Hoffenheim ran - mit Kramer auf der Bank. Der 50-Jährige hatte den Job erst im Sommer übernommen.