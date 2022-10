Fürth entlässt Trainer Schneider

Wie das Kleeblatt einen Tag nach dem 2:2 gegen Hansa Rostock mitteilte, habe sich Schneider am Samstag beim Auslaufen von der Mannschaft verabschiedet, zunächst übernehmen die Co-Trainer Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann das Training. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

"Wir haben in den letzten Wochen viel versucht, auch Marc hat alles versucht, aber am Ende müssen wir festhalten, dass wir uns zwar punktetechnisch leicht verbessert haben, aber nicht so, wie wir uns alle das vorstellen", sagte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.