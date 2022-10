Anzeige

2. Bundesliga Topspiel: Hannover gegen Bielefeld voll im Soll und klarer Favorit

Weisse-Weste-Award: Das macht Zieler mit dem Geld

Markus Höhner

Am Samstag geht es für Hannover zuhause gegen Bielefeld. Tabellensiebter gegen den Tabellenletzen. Hannover ist klarer Favorit, obwohl die Statistik gegen die Sechsundneunziger spricht.

Zu Saisonbeginn am zweiten Spieltag war ich als Kommentator in Hannover beim Heimspiel der 96er gegen den FC St. Pauli. Immer wieder gerne inhaliere ich den Fußball-Standort Hannover und seine spürbare Tradition. Die immer gut gefüllte, riesige Arena und ihre Aura nehmen einen mit.

Besonders an solchen Fußball-Abenden unter Flutlicht. Am Samstag ist es wieder soweit. Heimspiel für Hannover, am Samstagabend, live im TV. Bielefeld wird zu Gast sein und Kollege Olli Forster wird kommentieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Ein Team mit Qualität und ein Trainer mit Handschrift

Im Schnitt kamen bislang über 30.000 Zuschauer zu den Heimspielen von Hannover 96. So auch an jenem Abend im Juli beim Gastspiel der Kiezkicker. Es war ein turbulentes Spiel mit dem späten Ausgleich der Hamburger zum 2:2 in der fünften Minute der Nachspielzeit. Es war damit eines der drei Saisonspiele, in denen Hannover durch Gegentore jenseits der 90. Minute doch noch Punkte abgab.

Das passierte ihnen zuvor schon in Kaiserslautern und kürzlich im letzten Heimspiel gegen den HSV, als Ransford Königsdörffer mit seinem von Wucht und Wille geprägtem Solo-Siegtor den Gäste-Fanblock komplett eskalieren ließ.

Hannover 96 spielt mit dem Feuer

Die Heimspiel-Niederlage gegen den HSV. Dazu die jüngste Auswärts-Niederlage in Heidenheim. Spät hergeschenkte Punkte in den genannten drei Fällen. Grund zum Nörgeln? Ich denke nein. Hannover 96 geht trotz dieser Fakten als Tabellensiebter in diesen Spieltag. Der Kader hat Qualität und der Trainer eine Handschrift. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Unter Stefan Leitl spielt Hannover mutig, offensiv, schießt viele Tore und zahlt den Preis dafür mit den meisten zugelassenen Torschüssen auf den eigenen Kasten. Aber da drin steht ja schließlich Weltmeister Ron Robert Zieler, der bislang eine sehr starke Saison spielt. In der Summe stimmt das Saison-Ergebnis.

Vor 15 Jahren verlor Bielefeld zuletzt gegen Hannover

Hannover ist stabil positioniert, ganz anders als in der letzten Saison. Damit wäre das formulierte Soll erfüllt. Aber Stefan Leitl hat mit Fürth in der vorletzten Saison bewiesen, was in einer guten Rückrunde mit positiver Eigendynamik sogar nach oben alles möglich sein kann.

So geht Hannover 96 trotz der jüngsten zwei Niederlagen für mich als klarer Favorit ins Samstagsspiel gegen die ebenfalls zuletzt zweimal besiegten Bielefelder. Keine sehr gewagte These, nachdem in dieser bislang so übel verlaufenden Saison der positive „Scherning-Effekt“ auch schon wieder verpufft zu sein scheint. Aber die Statistik hilft. Es gibt halt bei jeder Mannschaft Gegner, gegen die Du traditionell „immer gut ausgesehen hast“. Und das ist eben bei der Arminia Hannover 96.

Die letzte Niederlage gab‘s vor 15 Jahren, den letzten Heimsieg für Hannover gar vor 22! Da spielten bei Bielefeld noch Labbadia und Wichniarek. Insgesamt neunmal in Folge ist die Arminia in Hannover unbesiegt. Und das wird als kleiner mentaler Kick für die Spieler des Tabellenletzten mit Sicherheit auf der Tafel stehen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Vielleicht geht ja doch was für die Gäste. Vielleicht darf ja doch wieder der Gästeblock feiern. Der wird sehr prall gefüllt sein bei nur rund 100 km Anreise. Und damit dürfen wir uns freuen, auf einen sicher wieder atmosphärisch und sportlich reizvollen Fußball-Abend unter Flutlicht in Hannover.