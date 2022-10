Luvo Manyonga - der traurige Drogen-Absturz eines Leichtathletik-Weltmeisters

Vom Junkie zum Champion: Luvo Manyonga schrieb bei der Leichtathletik-WM 2017 ein Märchen - dann glitt er zurück in die Drogensucht. Nun enthüllt er erschreckende Details.

Luvo Manyonga trat vor fünf Jahren in London, frisch genesen von einer lebensgefährlichen Abhängigkeit, als Weitsprung-Champion in die Fußstapfen von Legenden wie Carl Lewis und Mike Powell. (Carl Lewis vs. Mike Powell: Die bitterste Niederlage einer Ikone)