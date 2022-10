"Schauen, wie sich der Körper anfühlt": Biathlon-Olympiasiegerin Herrmann-Wick spricht über Rücktritt

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick kann die Biathlon-WM in Oberhof in Thüringen kaum noch abwarten.

Die 33-Jährige freut sich auf ihre erste Heim-Weltmeisterschaft überhaupt: „Ich habe die Leichtathleten bei der EM in München verfolgt und beim Zuschauen Gänsehaut bekommen. Ich hoffe natürlich, dass wir etwas Ähnliches in Oberhof erleben können“, sagte die Goldmedaillengewinnerin von Peking 2022 der Sächsischen Zeitung .

„Ich bin total gespannt, was das mit mir macht, wie es mich pushen wird. Wir kennen die Stimmung in Oberhof von den Weltcups aus der Vor-Corona-Zeit, aber ich denke, eine WM ist noch mal was anderes. Wir fiebern jetzt schon alle darauf hin“, betonte die geborene Sächsin und Wahl-Bayerin.