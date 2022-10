Ex-WWE-Diva debütiert bei AEW - weiteres Comeback bei Rampage

Anzeige

Maria Kanellis, ihr Mann Mike Bennett (r.) und Matt Taven tauchten bei AEW Rampage auf © AEW

Martin Hoffmann

Nach Saraya und Renée Paquette taucht auch Maria Kanellis bei AEW auf - zusammen mit Ehemann Mike Bennett und Matt Taven. Ein Intermezzo oder wird mehr draus?

Nur für ein Kurzprogramm? Oder wird mehr draus?

Nach Saraya / Paige und Renée Paquette (ehemals: Renée Young) hat innerhalb kurzer Zeit ein weitere weibliche Wrestling-Persönlichkeit mit WWE-Vergangenheit ihr Debüt für Konkurrent AEW gefeiert: Maria Kanellis. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Kanellis führte bei der Freitagsshow Rampage ihren Ehemann Mike Bennett und dessen Tag-Team-Partner Matt Taven ein. Mit einer Attacke auf die Publikumslieblinge FTR nahm das als The OGK bekannte Duo die Titel der AEW-Schwesterliga ROH ins Visier - welche sie schon gehalten hatten, bevor AEW-Boss Tony Khan die zur Übernahme angebotene Liga in diesem Jahr gekauft und neu geordnet hatte.

Zusätzlich zu diesem Debüt feierte bei Rampage auch der eigentlich nach seinem Vertragsende schon geschiedene Stu Grayson zurück und schloss sich in einem von Paquette moderierten Backstage-Segment wieder der Dark Order an. Offensichtlich haben sich Grayson und AEW nun doch auf einen neuen Deal einigen können.

Maria Kanellis und The OGK knüpfen bei AEW an ROH-Zeit an

Die 40 Jahre alte Kanellis wurde 2004 bekannt als Kandidatin der WWE-Castingshow Diva Search und wurde in den Jahren darauf ein populäres Mitglied des WWE-Kaders, 2009 auch gewählt zur „Diva of the Year“.

Nach ihrem ersten WWE-Abgang 2010 blieb Kanellis dem Wrestling in verschiedenen Rollen an der Seite ihres jetzigen Ehemanns Bennett, mit dem sie 2017 auch zu WWE zurückkehrte. Das eher glücklose Intermezzo - in dem Bennett (damals: Mike Kanellis) immer wieder sehr unvorteilhaft als seiner dominanten Gattin höriger Waschlappen dargestellt wurde - endete 2020, als beide entlassen wurden.

Kanellis war danach wieder bei ROH zu sehen, wo sie auch hinter den Kulissen die Frauendivision organisierte. Nach dem Ende von ROH in dessen vorheriger Form 2021 gingen Kanellis, Bennett und Taven zu Impact Wrestling, wo sie Teil der Gruppierung „Honor no More“ waren.

Nun sind die drei wieder Free Agents, das Debüt bei AEW scheint nun ein Testlauf zu sein, der an ihre Geschichte beim „alten“ ROH anknüpft. Taven und Bennett verloren bei Final Battle 2021 - der letzten Show vor der Übernahme durch Khan - ihre Tag-Team-Titel an die Briscoes. Nun verwies Kanellis in ihrem Namen darauf, dass sie seitdem nie ein Rückmatch bekommen hatten.

Matt Taven soll auch bei WWE auf dem Zettel stehen

Kanellis hatte sich schon vor einigen Monaten öffentlich für Khans Version von ROH angeboten, auch für eine kreative Rolle hinter den Kulissen. Khan hatte jedoch deutlich geantwortet, dass er keinen Bedarf hat, in diesem Bereich Verantwortung abzugeben.

Als On-Air-Charakter bekommen Kanellis und ihr Team nun aber dennoch eine Chance, ob sich eine Festanstellung daraus entwickelt, muss sich zeigen. Wie der Wrestling Observer zuletzt berichtet hatte, hat zumindest Taven wohl auch eine Alternative in der Hinterhand: An dem 1,88-Meter-Mann, der auch schon den World Title von ROH getragen hatte, soll auch WWE interessiert sein.