Bundesliga: FC Bayern gegen Freiburg ohne Neuer - so ist der Stand bei Müller, Davies und Co.

Nagelsmann unter Druck: So ernst ist die Lage vor dem Spitzenspiel

Der FC Bayern muss auch gegen den SC Freiburg auf Manuel Neuer verzichten. Der Superstar hat vor dem Spitzenspiel in der Bundesliga immer noch Schmerzen.

Der Superstar habe nach wie vor Schmerzen in der Schulter, erklärte Bayerns Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Duell mit dem Sportclub in der Bundesliga. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)