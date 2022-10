Luftgewehrschützen verpassen Quotenplätze bei der WM

Die deutschen Sportschützen haben zum Auftakt der olympischen Entscheidungen bei der WM in Kairo mit dem Luftgewehr die Finals verpasst.

Die deutschen Sportschützinnen und Sportschützen haben zum Auftakt der olympischen Entscheidungen bei der WM in Kairo mit dem Luftgewehr die Finals und damit auch die Quotenplätze für die Sommerspiele 2024 in Paris verpasst. Bei den Frauen kam Denise Palberg (Holzwickede) als beste Deutsche auf den 27. Platz, bei den Männern überzeugte WM-Debütant David Koenders (Eching) als Zwölfter, zwölf Zehntel fehlten ihm zur Medaillenentscheidung.

Im nicht-olympischen Target Sprint, einer Kombination aus Laufen und Schießen, holten Kerstin Schmidt (Erbendorf) und Anja Fischer (Mengen) in einem kleinen Feld Silber und Bronze. Auch Jacob Hofmann (Gräfenroda) kam auf Platz drei.

Der Saisonhöhepunkt in Ägypten läuft noch bis zum 27. Oktober. Bislang hat der Deutsche Schützenbund (DSB) drei Startplätze für Paris 2024 sicher. Weitere Quotenplätze werden in Kairo in den Disziplinen Luftpistole, KK-Dreistellungskampf sowie mit der Sportpistole bei den Frauen und der Schnellfeuerpistole bei den Männern vergeben.