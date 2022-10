San Diego: Swiatek überrollt Gauff - Nummer 1 der Welt trifft nun auf Pegula

Weiter in Topform: Iga Swiatek © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MICHAEL OWENS

Iga Swiatek steht im Halbfinale des WTA-Turniers in San Diego. Im Viertelfinale lässt sieCoco Gauff keine Chance.

Tennis-Überfliegerin Iga Swiatek hat Coco Gauff in einer Neuauflage des French-Open-Endspiels keinerlei Chance gelassen.

Die Weltranglistenerste aus Polen setzte sich im Viertelfinale des WTA-Turniers in San Diego in nur 66 Minuten mit 6:0, 6:3 gegen die an Position sechs gesetzte US-Amerikanerin durch und hat ihren achten Titel des Jahres weiter fest im Blick.